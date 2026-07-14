Novos autocarros dos SMTUC já estão a circular nas ruas do concelho

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Os 16 novos autocarro elétricos dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) que a Câmara Municipal de Coimbra adquiriu, ainda no executivo anterior, já estão a circular nas ruas do concelho de Coimbra.

A informação foi ontem revelada pelo antigo presidente da câmara, José Manuel Silva, nas suas redes sociais e confirmada, ao DIÁRIO AS BEIRAS, pelo atual presidente dos SMTUC, Eduardo Barata.

“Os autocarros estão em circulação desde o dia em que tiveram o licenciamento todo tratado”, disse o responsável, relevando que circulam desde o início do mês.

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