Coimbra

Novos autocarros dos SMTUC já estão a circular nas ruas do concelho

14 de julho de 2026 às 10 h52
Veículos começaram a andar no início do mês | Fotografia: Facebook de José Manuel Silva
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Os 16 novos autocarro elétricos dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) que a Câmara Municipal de Coimbra adquiriu, ainda no executivo anterior, já estão a circular nas ruas do concelho de Coimbra.

A informação foi ontem revelada pelo antigo presidente da câmara, José Manuel Silva, nas suas redes sociais e confirmada, ao DIÁRIO AS BEIRAS, pelo atual presidente dos SMTUC, Eduardo Barata.

“Os autocarros estão em circulação desde o dia em que tiveram o licenciamento todo tratado”, disse o responsável, relevando que circulam desde o início do mês.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

14 de julho

Orquestra de Jazz do HCP apresenta álbum "Paz e Justiça" com John Hollenbeck a Quinta das Lágrimas
14 de julho

A alma das empresas na era da inteligência artificial
14 de julho

Bienal de Coimbra teve mais nove mil visitantes que há dois anos
14 de julho

Obituário | Francisco Xavier Fernandes Campos

Coimbra

Orquestra de Jazz do HCP apresenta álbum “Paz e Justiça” com John Hollenbeck a Quinta das Lágrimas

Bienal de Coimbra teve mais nove mil visitantes que há dois anos

Obituário | Francisco Xavier Fernandes Campos