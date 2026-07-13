Figueira da Foz

Promotor do concerto de Sting na Figueira da Foz alerta para falsas vendas de bilhetes

13 de julho de 2026 às 17 h28
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JLS / Lusa
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A organização dos concertos de Sting, esgotado há meses, e de Lewis Capaldi, que decorrem na sexta-feira e no sábado, na praia da Figueira da Foz, alertou hoje para esquemas de falsas vendas de bilhetes e convites.

“É um alerta que deixamos às pessoas, comprem apenas pelas plataformas e ‘sites’ oficiais. Mas para Sting [na sexta-feira] já não há, está esgotado”, disse à agência Lusa Tiago Castelo Branco, diretor-geral da MOT – Memories of Tomorrow, coorganizadora com a Live Nation dos dois concertos.

Nos últimos dois anos, a MOT tem vindo a monitorizar plataformas oficiosas de vendas de bilhetes, para tentar identificar possíveis burlas com entradas para espetáculos, como o mesmo bilhete ser vendido múltiplas vezes ou a disponibilização paga de convites.

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