Lídia Pereira é vice-presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A eurodeputada conimbricense Lídia Pereira foi eleita vice-presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro.

A também deputada da Assembleia Municipal de Coimbra é vice-presidente do conselho de administração, cargo que também é ocupado pela atual vice-presidente do PSD, Inês Palma Ramalho, e o deputado da Assembleia da República, Ricardo Carvalho. A liderança do instituto ficou a cargo do antigo eurodeputado social-democrata, Carlos Coelho.

Curiosamente, a direção que Lídia Pereira agora integra, sucede à direção do instituto que foi presidida pela ministra do Ambiente e Energia, Maria Graça Carvalho, que no passado dia 4 deste mês, no dia da cidade de Coimbra, recebeu a Chave da Cidade.

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