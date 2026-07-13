Meio século de FestiMaiorca

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Recusa de vistos limita diversidade de nações representadas no festival internacional de folclore.

O festival internacional de folclore FestiMaiorca, organizado pela Casa do Povo de Maiorca, realiza este ano a 50.ª edição, de 16 a 23 deste mês. É um marco histórico na vida do evento e da entidade que o promove. Este ano, participam grupos da Argentina, Arménia, Espanha, México, Sérvia e Portugal.

A entrada em Portugal e noutros países europeus do Espaço Schengen, por parte cidadãos extracomunitários, sobretudo de diversas regiões de África, América do Sul e Ásia, está cada vez mais dificultada.

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