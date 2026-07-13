UC garantiu 75 milhões de euros para investigação em 2025

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A Universidade de Coimbra (UC) ultrapassou o ano passado a meta dos 75 milhões de euros contratualizados em programas de investigação.

Segundo o Relatório de Gestão e Contas Consolidado 2025 da instituição de ensino superior, foram captados e contratualizados 75.044.343 milhões de euros, um valor francamente superior ao ano de 2024.

Comparando o financiamento captado, face a 2024, a UC conseguiu angariar mais 21 milhões de euros, visto que, há dois anos, a instituição tinha captado 54 milhões de euros.

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