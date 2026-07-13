“Enquanto a Rainha Santa me der vida, virei sempre”

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Milhares de pessoas participaram ontem na Procissão Solene da Rainha Santa. A praça 8 de Maio e a ruas da baixa da cidade voltaram a encher-se para venerar a padroeira de Coimbra, que esteve, desde quinta-feira (Procissão Penitencial), na Igreja de Santa Cruz.

A Procissão Solene é uma procissão de louvor e nela podem tomar parte todas as associações e entidades, como forma de manifestar a sua vitalidade cristã.

As comemorações arrancam com uma missa solene, na Igreja de Santa Cruz, presidida pelo Bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes. Como habitualmente, o espaço encheu e foram milhares as pessoas que nas ruas aguardavam o início da procissão e a passagem da Rainha Santa Isabel.

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