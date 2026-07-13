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Futebol: Plantel da Briosa começa a ganhar forma

13 de julho de 2026 às 09 h15
Briosa venceu, no sábado, o Marítimo | Fotografia: Académica/OAF
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Académica já anunciou a chegada de sete reforços para atacar a Liga 2. Ilies Faure, avançado francês, já começou a mostrar serviço

O plantel às ordens de António Barbosa começa a ganhar forma e, nos últimos dias, o clube anunciou um novo reforço e uma renovação para a equipa estudantil, que vai disputar a Liga 2. O último reforço oficializado pela Briosa é o médio Hugo Nunes, que chega proveniente do V. Guimarães, tendo assinado contrato até junho de 2028.

“Na última época, o atleta, de 24 anos, realizou 21 jogos ao serviço do emblema vimaranense, dos quais 20 pela equipa B, somando 1.708 minutos em campo. Ao longo da temporada, apontou dois golos e fez quatro assistências”, destaca o clube em comunicado.

Assim a título definitivo já chegaram a Coimbra, além de Hugo Nunes, Ilies Faure (ex-Rayo Majadahonda), Miguel Rebelo (ex-Varzim), Martim Tavares (ex-Marítimo), Alioune Mané (ex- Deportivo da Corunha). Já por empréstimo, vieram Kauan Conceição (Santa Clara) e Pontus Texel (Midtj)yland).

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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