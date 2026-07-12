Desporto

Jogos do Mediterrâneo: Portugal será representado por 168 atletas em 30 modalidades

12 de julho de 2026 às 12 h02
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Portugal estará representado por 168 atletas, incluindo 20 olímpicos nacionais, em 30 modalidades nos Jogos do Mediterrâneo Taranto2026, que vão correr naquela cidade italiana entre 21 de agosto e 03 de setembro.

Entre os nomes hoje anunciados pelo Comité Olímpico de Portugal (COP) estão os de quatro desportistas que conquistaram o ouro na anterior edição desta competição, nomeadamente da nadadora Camila Rebelo, campeã nos 100 e 200 metros costas, dos atletas João Coelho (400 metros) e Leandro Ramos (lançamento do dardo) e do ciclista Rafael Reis, campeão no contrarrelógio em Oran2022.

Ausentes de Taranto2026 estarão o nadador Diogo Ribeiro, que há quatro anos foi medalha de ouro nos 50 metros mariposa, e a atleta Cátia Azevedo, campeã dos 400 metros.

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