Jogos do Mediterrâneo: Portugal será representado por 168 atletas em 30 modalidades
Portugal estará representado por 168 atletas, incluindo 20 olímpicos nacionais, em 30 modalidades nos Jogos do Mediterrâneo Taranto2026, que vão correr naquela cidade italiana entre 21 de agosto e 03 de setembro.
Entre os nomes hoje anunciados pelo Comité Olímpico de Portugal (COP) estão os de quatro desportistas que conquistaram o ouro na anterior edição desta competição, nomeadamente da nadadora Camila Rebelo, campeã nos 100 e 200 metros costas, dos atletas João Coelho (400 metros) e Leandro Ramos (lançamento do dardo) e do ciclista Rafael Reis, campeão no contrarrelógio em Oran2022.
Ausentes de Taranto2026 estarão o nadador Diogo Ribeiro, que há quatro anos foi medalha de ouro nos 50 metros mariposa, e a atleta Cátia Azevedo, campeã dos 400 metros.