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Rua da Sofia encheu-se de música nos 92 anos do Palácio da Justiça de Coimbra (fotogaleria)

11 de julho de 2026 às 23 h27
Pedro Filipe Ramos
Autor
Pedro Filipe Ramos

Fotojornalista pedro.ramos@asbeiras.pt
Pedro Filipe Ramos
Autor
Pedro Filipe Ramos

Fotojornalista pedro.ramos@asbeiras.pt

A Rua da Sofia, em Coimbra, transformou-se num palco de ópera ao ar livre para celebrar o 92.º aniversário do Palácio da Justiça. O evento gratuito atraiu centenas de pessoas à Baixa da cidade, zona classificada como Património Mundial da UNESCO.

Sob o lema “Sophia: Direito, Justiça, Património e Música”, o concerto juntou a Orquestra Clássica do Centro, dirigida pelo maestro José Eduardo Gomes, ao prestigiado tenor Carlos Cardoso. Juntos, interpretaram clássicos de Verdi, Puccini e Mascagni.

A noite cultural contou ainda com as vozes de vários coros locais (como o Coimbra Vocal e o Choral Poliphonico). A iniciativa nasceu de uma parceria entre o Tribunal da Relação, o Tribunal Judicial da Comarca e a Orquestra Clássica do Centro, com o objetivo de aproximar a justiça dos cidadãos através da arte.

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