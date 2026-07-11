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Início da circulação do metrobus até Coimbra-B e Praça da República dentro de dois meses

11 de julho de 2026 às 15 h15
Leonel Serra (primeiro à esquerda) falou durante a inauguração da Praça Europa, junto à estação de Coimbra-B. Foto: Pedro Filipe Ramos
António Rosado
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Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...
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O início do funcionamento do metrobus até à estação de Coimbra-B deverá arrancar dentro de dois meses, o mais tardar,  revelou hoje o presidente da Metro Mondego, Leonel Serra. O responsável  adiantou a data de início de setembro no final da cerimónia da inauguração da Praça Europa, ponto terminal da ligação do metrobus para a zona oeste da cidade e interface com o transporte ferroviário. O complemento da atual operação do Sistema do Metro Mondego deverá ocorrer em simultâneo com a ligação à Praça da República, acrescentou Leonel Serra.

Quanto à ligação aos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), “penso que estará concluído no primeiro trimestre de 2027 ”, informou o presidente da Metro Mondego.

No que diz respeito a outras eventuais ligações – quer na cidade, quer a concelhos limítrofes – sublinhou que dependem da realização de estudos de procura e de viabilidade económica, bem como da identificação de financiamento.

Quanto ao motivo da cerimónia matinal de hoje, ou seja, a inauguração da Praça Europa e da obra “Les Palissades”, o presidente da Metro Mondego considerou tratar-se de uma intervenção urbana de valorização do espaço que melhora a imagem de entrada em Coimbra, recordando que, antes, “quem chegava no passado a Coimbra encontrava esta zona da cidade degradada: era uma má imagem da cidade de Coimbra”.

“Estamos a integrar alguns elementos de cultura pública que as pessoas podem apreciar e um arranjo urbanístico que ao mesmo tempo seja funcional, mas que torne o espaço harmonioso e agradável para quem chega”, concluiu.

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