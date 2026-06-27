Quando o calor aperta – Restaurar ecossistemas ou restaurar relações

Quando se fala de biodiversidade, pensa-se quase sempre em espécies ameaçadas, florestas distantes, números de relatórios científicos. Uma preocupação legítima, mas que se sente distante da realidade que vivemos no quotidiano. A regeneração da natureza tornou-se, nos últimos anos, uma prioridade política europeia. Já não basta conservar o que resta. É preciso restaurar rios, florestas, solos. O objetivo é justo e é urgente. Por isso é que não se compreende que se continuem a abater árvores para preservar cimento ou para as substituir por painéis. Há assim o risco estrutural que raramente se discute, que é o de a regeneração se tornar um exercício de cumprimento técnico – metas de hectares, indicadores de espécies, relatórios de progresso – sem que isso signifique, na prática, regenerar a relação entre as pessoas e os territórios que essas métricas pretendem salvar. Podemos restaurar um ecossistema no papel e, ainda assim, deixar morrer tudo o que lhe dava sentido humano.



Estive no Brasil a trabalhar num projeto sobre biodiversidade, conservação costeira e comunidades locais. Numa das últimas manhãs, na comunidade de Jacumã, fomos recebidos por João Batista e pela sua família. Falámos da cultura que alimenta as diversas gerações e da aprendizagem que se faz pela prática. O mar, as marés, as transformações observadas ao longo de uma vida inteira ali vivida. A sobrevivência. As lutas. O território. Entre uma conversa e outra, o bombo começou a marcar o ritmo. Familiares de diferentes idades – dos mais novos aos mais velhos – ensaiaram as letras e os passos preparados para a tradicional Festa do Coco. Partilhámos ali, de uma cultura ancestral que faz um território, uma memória, um ritmo feito por gerações e gerações que se reencontravam ali, naquele momento, em suspensão. Como se nada mais houvesse. Este episódio mostra que a biodiversidade não é nem pode ser apenas a variedade de espécies catalogadas, conhecidas. É também a rede de relações que sustenta a vida: os mangais que alimentam a pesca artesanal, os saberes sobre marés e ciclos naturais transmitidos sem livros, as histórias contadas pelos mais velhos enquanto os mais jovens ainda querem ouvir, as práticas culturais nascidas de gerações a habitar o mesmo pedaço de terra e de mar. Regenerar um ecossistema sem regenerar essa rede de relações é restaurar a paisagem provisoriamente e deixar morrer, em silêncio, o que lhe dava sentido e permite a sua preservação. É ganhar hectares e perder memória.