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Piscinas Municipais de Coimbra com horários ajustados durante agosto

As Piscinas Municipais de Coimbra estão a funcionar com horários de verão durante o mês de agosto, período em que decorrem os habituais trabalhos de manutenção, limpeza e conservação dos equipamentos.

As Piscinas Luís Lopes da Conceição reabrem hoje. Já as Piscinas Rui Abreu encerram para manutenção entre hoje e 22 de agosto, enquanto o Centro Olímpico de Piscinas Municipais estará aberto até 21 de agosto, encerrando depois para manutenção até 12 de setembro.

A autarquia recomenda aos utentes que consultem previamente os horários de funcionamento antes da deslocação.