Sem categoria
Piscinas Municipais de Coimbra com horários ajustados durante agosto
A autarquia recomenda aos utentes que consultem previamente os horários de funcionamento antes da deslocação | Foto: DR
Piscinas Municipais de Coimbra com horários ajustados durante agosto
As Piscinas Municipais de Coimbra estão a funcionar com horários de verão durante o mês de agosto, período em que decorrem os habituais trabalhos de manutenção, limpeza e conservação dos equipamentos.
As Piscinas Luís Lopes da Conceição reabrem hoje. Já as Piscinas Rui Abreu encerram para manutenção entre hoje e 22 de agosto, enquanto o Centro Olímpico de Piscinas Municipais estará aberto até 21 de agosto, encerrando depois para manutenção até 12 de setembro.
A autarquia recomenda aos utentes que consultem previamente os horários de funcionamento antes da deslocação.