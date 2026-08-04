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Piscinas Municipais de Coimbra com horários ajustados durante agosto

04 de agosto de 2026 às 12 h34
A autarquia recomenda aos utentes que consultem previamente os horários de funcionamento antes da deslocação | Foto: DR
Patrícia Cruz Almeida
Autor
Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...
Patrícia Cruz Almeida
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Piscinas Municipais de Coimbra com horários ajustados durante agosto

As Piscinas Municipais de Coimbra estão a funcionar com horários de verão durante o mês de agosto, período em que decorrem os habituais trabalhos de manutenção, limpeza e conservação dos equipamentos.

As Piscinas Luís Lopes da Conceição reabrem hoje. Já as Piscinas Rui Abreu encerram para manutenção entre hoje e 22 de agosto, enquanto o Centro Olímpico de Piscinas Municipais estará aberto até 21 de agosto, encerrando depois para manutenção até 12 de setembro.

A autarquia recomenda aos utentes que consultem previamente os horários de funcionamento antes da deslocação.

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