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Cabedelinho sem restrições na ida a banhos

04 de agosto de 2026 às 09 h00
Desinterdição foi aplicada ontem, pelas 10H45 | Foto DB - JA
Jot’Alves
Autor
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

A praia estava interdita a banhos desde 31 de julho e ontem foi desinterditada pela APA.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA)/Administração Hidrográfica do Centro procedeu ontem à desinterdição da ida a banhos na Praia do Cabedelinho, na margem sul da cidade da Figueira da Foz.

A praia foi interditada a banhos devido à deteção de contaminação microbiológica, como avançou ontem o DIÁRIO AS BEIRAS.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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