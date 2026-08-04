Cabedelinho sem restrições na ida a banhos

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

A praia estava interdita a banhos desde 31 de julho e ontem foi desinterditada pela APA.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA)/Administração Hidrográfica do Centro procedeu ontem à desinterdição da ida a banhos na Praia do Cabedelinho, na margem sul da cidade da Figueira da Foz.

A praia foi interditada a banhos devido à deteção de contaminação microbiológica, como avançou ontem o DIÁRIO AS BEIRAS.

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