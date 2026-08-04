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Cabedelinho sem restrições na ida a banhos
Desinterdição foi aplicada ontem, pelas 10H45 | Foto DB - JA
A praia estava interdita a banhos desde 31 de julho e ontem foi desinterditada pela APA.
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA)/Administração Hidrográfica do Centro procedeu ontem à desinterdição da ida a banhos na Praia do Cabedelinho, na margem sul da cidade da Figueira da Foz.
A praia foi interditada a banhos devido à deteção de contaminação microbiológica, como avançou ontem o DIÁRIO AS BEIRAS.
| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS