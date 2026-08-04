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Embarcações da Figueira da Foz em destaque na Volta a Portugal à Vela

04 de agosto de 2026 às 09 h15
Prova ligou o Porto a Portimão, num total de 355 milhas náuticas | Foto: DR
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990
Paulo Marques
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Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990

A histórica regata Volta a Portugal à vela, que ligou Vila Nova de Gaia a Portimão, em cerca de 355 milhas náuticas, terminou com os triunfos de Makai, na categoria principal, ORC, e Funbel, em ANC.

A embarcação vencedora na categoria ORC é do clube Mentor, da Figueira da Foz, que teve Miguel Fonseca como skipper. Nesta categoria, o 3.º lugar foi para outro barco da cidade-praia, no caso do Clube Náutico da Figueira da Foz: o Pocket Rocket, liderada pelo skipper Diogo Gameiro.

Por seu turno, o First Way, do Clube do Mar de Coimbra, que competiu na categoria ANC, acabou em 7.° numa frota de 22 barcos.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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