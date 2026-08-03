Clube do Campeonato de Portugal no caminho da Académica na 2.ª ronda da Taça de Portugal

O sorteio da Taça de Portugal ditou que a Académica vai visitar um clube do Campeonato de Portugal (CP) na 2.ª ronda. Estudantes, que só entram na 2.ª eliminatória, ainda aguardam por adversário, a apurar, na 1.ª ronda, entre um clube ainda a designar e o Real SC.

A vaga a designar prende-se com o facto de a Federação estar ainda “a aguardar o preenchimento dos requisitos de participação na competição” por parte do 1.º Dezembro, que desceu da Liga 3 na temporada transata. Isto fez com que, no sorteio do Campeonato de Portugal – Série 4, estivesse ainda uma vaga a designar.

Eis o resultado do sorteio da 2.ª eliminatória:

Vencedor do jogo Caldas SC (L3) vs. SU Sintrense (CP) x AVS (L2)

Vencedor do jogo SC Salgueiros (CP) vs. UD Sousense (CP) x CD Feirense (L2)

AD Castro Daire (CP) x Portimonense (L2)

Vencedor do jogo A. Naval 1893 (CP) vs. AD Fornos Algodres (RD) x FC Felgueiras (L2)

Vencedor do jogo CDC Montalegre (CP) vs. AD Ponte da Barca (CP) x Amarante FC (L2)

Vencedor do jogo CD Cinfães (CP) vs. Sporting C. Espinho (RD) x Leixões SC (L2)

Vencedor do jogo O Elvas CAD (CP) vs. GD São Roque (RD) x UD Leiria (L2)

Vencedor do jogo SC Barreiro (RD) vs. FC Madalena (RD) x Lusitânia Lourosa FC (L2)

Vencedor do jogo Clube a Designar (CP) vs. Real SC (CP) x Académica (L2)

Vencedor do jogo Representante AF Lisboa (RD) vs. SC Angrense (RD) x SC Farense (L2)

SCE Bombarralense (RD) x FC Vizela (L2)

Vencedor do jogo UD Oliveirense (L3) vs. SC Penalva do Castelo (RD) x FC Penafiel (L2)

Imortal DC (CP) x CD Tondela (L2)

Vencedor do jogo Académico Fundão (RD) vs. Guarda FC (CP) x GD Chaves (L2)

Vencedor do jogo AD Fazendense (CP) vs. CCRD Moçarriense (RD) x GC Figueirense (RD)

Estrela Calheta FC (CP) x Vencedor do jogo SC Vianense (L3) vs. CCD Minas Argozelo (RD)

SC Olhanense (RD) x Vencedor do jogo GD Messejanense (RD) vs. GD Portel (CP)

Vencedor do jogo CD Alcains (RD) vs. Sertanense FC (CP) x SC Olhanense (RD)

Vencedor do jogo CF Os Marialvas (CP) vs. FC Oliveira Hospital (CP) x Vencedor do jogo G. União Sport (RD) vs. Juventude SC (CP)

Amora FC (CP) x Vencedor do jogo União D. Serra (CP) vs. União Pombal (RD)

Vencedor do jogo SC Régua (RD) vs. AD Marco 09 (L3) x Vencedor do jogo FC Maia Lidador (CP) vs. AC Vila Meã (CP)

Vencedor do jogo GD Nazarenos (CP) vs. GD Vitória Sernache (L3) x Vencedor do jogo Varzim SC (L3) vs. CD Trofense (L3)

Vencedor do jogo Olímpico Montijo (RD) vs. Atlético CP (L3) x GD Lagoa (CP)

UD Santarém (L3) x Vencedor do jogo Merelinense FC (RD) vs. Atlético dos Arcos (RD)

Vencedor do jogo Ermesinde SC 1936 (RD) vs. USC Paredes (L3) x Vencedor do jogo SC Maria da Fonte (CP) vs. UD Nogueirense (RD)

Vencedor do jogo AD Machico (CP) vs. AD Camacha (CP) x Vencedor do jogo Florgrade FC (CP) vs. SC São João de Ver (L3)

Vencedor do jogo Rebordosa AC (CP) vs. FC Alpendorada (CP) x Vencedor do jogo AD Mação (RD) vs. CF Os Gavionenses (RD)

Vencedor do jogo ADC Rebordelo (RD) vs. GD Bragança (CP) x Vencedor do jogo CD Celoricense (CP) vs. Pevidém SC (RD)

Vencedor do jogo AC Malveira (CP) vs. CD Mafra (L3) x FC Tirsense (CP)

SC Vila Pouca de Aguiar (RD) x Brito SC (CP)

ACDR Lamelas (RD) x Vencedor do jogo CD Portalegrense (RD) vs. CD Santo António (RD)

AD Ovarense (CP) x Vencedor do jogo AD Fornos Algodres (RD) vs. CF Os Marialvas (CP)

Vencedor do jogo SC Beira Mar (CP) vs. CF União Lamas (CP) x Vencedor do jogo LGC Alentejo (L3) vs. Belenenses (L3)

Vencedor do jogo FC Serpa (CP) vs. CR O Grandolense (RD) x Vencedor do jogo FC Castrense (RD) vs. Louletano DC (L3)

Ançã FC (RD) x Vencedor do jogo AD Sanjoanense (CP) vs. CD Paços Brandão (RD)

Vencedor do jogo CD Fátima (CP) vs. S. Benfica Castelo Branco (CP) x FC Vinhais (CP)

Vencedor do jogo SC Covilhã (L3) vs. Mortágua FC (CP) x Leça FC (L3)

Vencedor do jogo GD Alcochetense (CP) vs. Fayal SC (RD) x Vencedor do jogo CF Benfica (RD) vs. SC Viana do Alentejo (RD)

Vencedor do jogo FC Paços Ferreira (L3) vs. AD Fafe (L3) x Juventude D. Lajense (CP)

Vencedor do jogo ADC Correlhã (RD) vs. AD Os Limianos (CP) x Vencedor do jogo FC Ferreiras (RD) vs. SCM Aljustrelense (CP)