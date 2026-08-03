Académica

Clube do Campeonato de Portugal no caminho da Académica na 2.ª ronda da Taça de Portugal

03 de agosto de 2026 às 15 h38
Académica jogará fora na 1.º eliminatória da Taça de Portugal | Fotografia: DR
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...
Afonso Pereira Bastos
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Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

O sorteio da Taça de Portugal ditou que a Académica vai visitar um clube do Campeonato de Portugal (CP) na 2.ª ronda. Estudantes, que só entram na 2.ª eliminatória, ainda aguardam por adversário, a apurar, na 1.ª ronda, entre um clube ainda a designar e o Real SC.

A vaga a designar prende-se com o facto de a Federação estar ainda “a aguardar o preenchimento dos requisitos de participação na competição” por parte do 1.º Dezembro, que desceu da Liga 3 na temporada transata. Isto fez com que, no sorteio do Campeonato de Portugal – Série 4, estivesse ainda uma vaga a designar.

 

Eis o resultado do sorteio da 2.ª eliminatória:

Vencedor do jogo Caldas SC (L3) vs. SU Sintrense (CP) x AVS (L2)
Vencedor do jogo SC Salgueiros (CP) vs. UD Sousense (CP) x CD Feirense (L2)
AD Castro Daire (CP) x Portimonense (L2)
Vencedor do jogo A. Naval 1893 (CP) vs. AD Fornos Algodres (RD) x FC Felgueiras (L2)
Vencedor do jogo CDC Montalegre (CP) vs. AD Ponte da Barca (CP) x Amarante FC (L2)
Vencedor do jogo CD Cinfães (CP) vs. Sporting C. Espinho (RD) x Leixões SC (L2)
Vencedor do jogo O Elvas CAD (CP) vs. GD São Roque (RD) x UD Leiria (L2)
Vencedor do jogo SC Barreiro (RD) vs. FC Madalena (RD) x Lusitânia Lourosa FC (L2)
Vencedor do jogo Clube a Designar (CP) vs. Real SC (CP) x Académica (L2)
Vencedor do jogo Representante AF Lisboa (RD) vs. SC Angrense (RD) x SC Farense (L2)
SCE Bombarralense (RD) x FC Vizela (L2)
Vencedor do jogo UD Oliveirense (L3) vs. SC Penalva do Castelo (RD) x FC Penafiel (L2)
Imortal DC (CP) x CD Tondela (L2)
Vencedor do jogo Académico Fundão (RD) vs. Guarda FC (CP) x GD Chaves (L2)
Vencedor do jogo AD Fazendense (CP) vs. CCRD Moçarriense (RD) x GC Figueirense (RD)
Estrela Calheta FC (CP) x Vencedor do jogo SC Vianense (L3) vs. CCD Minas Argozelo (RD)
SC Olhanense (RD) x Vencedor do jogo GD Messejanense (RD) vs. GD Portel (CP)
Vencedor do jogo CD Alcains (RD) vs. Sertanense FC (CP) x SC Olhanense (RD)
Vencedor do jogo CF Os Marialvas (CP) vs. FC Oliveira Hospital (CP) x Vencedor do jogo G. União Sport (RD) vs. Juventude SC (CP)
Amora FC (CP) x Vencedor do jogo União D. Serra (CP) vs. União Pombal (RD)
Vencedor do jogo SC Régua (RD) vs. AD Marco 09 (L3) x Vencedor do jogo FC Maia Lidador (CP) vs. AC Vila Meã (CP)
Vencedor do jogo GD Nazarenos (CP) vs. GD Vitória Sernache (L3) x Vencedor do jogo Varzim SC (L3) vs. CD Trofense (L3)
Vencedor do jogo Olímpico Montijo (RD) vs. Atlético CP (L3) x GD Lagoa (CP)
UD Santarém (L3) x Vencedor do jogo Merelinense FC (RD) vs. Atlético dos Arcos (RD)
Vencedor do jogo Ermesinde SC 1936 (RD) vs. USC Paredes (L3) x Vencedor do jogo SC Maria da Fonte (CP) vs. UD Nogueirense (RD)
Vencedor do jogo AD Machico (CP) vs. AD Camacha (CP) x Vencedor do jogo Florgrade FC (CP) vs. SC São João de Ver (L3)
Vencedor do jogo Rebordosa AC (CP) vs. FC Alpendorada (CP) x Vencedor do jogo AD Mação (RD) vs. CF Os Gavionenses (RD)
Vencedor do jogo ADC Rebordelo (RD) vs. GD Bragança (CP) x Vencedor do jogo CD Celoricense (CP) vs. Pevidém SC (RD)
Vencedor do jogo AC Malveira (CP) vs. CD Mafra (L3) x FC Tirsense (CP)
SC Vila Pouca de Aguiar (RD) x Brito SC (CP)
ACDR Lamelas (RD) x Vencedor do jogo CD Portalegrense (RD) vs. CD Santo António (RD)
AD Ovarense (CP) x Vencedor do jogo AD Fornos Algodres (RD) vs. CF Os Marialvas (CP)
Vencedor do jogo SC Beira Mar (CP) vs. CF União Lamas (CP) x Vencedor do jogo LGC Alentejo (L3) vs. Belenenses  (L3)
Vencedor do jogo FC Serpa (CP) vs. CR O Grandolense (RD) x Vencedor do jogo FC Castrense (RD) vs. Louletano DC (L3)
Ançã FC (RD) x Vencedor do jogo AD Sanjoanense (CP) vs. CD Paços Brandão (RD)
Vencedor do jogo CD Fátima (CP) vs. S. Benfica Castelo Branco (CP) x FC Vinhais (CP)
Vencedor do jogo SC Covilhã (L3) vs. Mortágua FC (CP) x Leça FC (L3)
Vencedor do jogo GD Alcochetense (CP) vs. Fayal SC (RD) x Vencedor do jogo CF Benfica (RD) vs. SC Viana do Alentejo (RD)
Vencedor do jogo FC Paços Ferreira (L3) vs. AD Fafe (L3) x Juventude D. Lajense (CP)
Vencedor do jogo ADC Correlhã (RD) vs. AD Os Limianos (CP) x Vencedor do jogo FC Ferreiras (RD) vs. SCM Aljustrelense (CP)

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