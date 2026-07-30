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Supertaça impossibilitou jogo de apresentação da Académica no Calhabé

30 de julho de 2026 às 12 h00
Primeiro jogo da Briosa em casa será na segunda jornada do campeonato, a 14 de agosto | Fotografia: Arquivo - Pedro Filipe Ramos
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A pré-época da Académica tem sido pautada por jogos à porta fechada e por jogos na condição de visitante. A equipa liderada por António Barbosa anunciou a 10 de julho os oito jogos de preparação para a nova época e nenhum deles estava marcado para o Estádio Cidade de Coimbra. O plantel já a treinar às ordens de António Barbosa e que atacará a permanência na Segunda Liga de Futebol não se apresentará no “Calhabé” devido à realização da Supertaça Cândido Oliveira.

O jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Torreense, marcado para este sábado, a partir das 20H15, impossibilitou que os “estudantes” pudessem realizar qualquer jogo no Estádio Cidade de Coimbra. No contrato para a utilização do Estádio Cidade de Coimbra assinado pela autarquia e pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que vai hoje a reunião de câmara extraordinária para aprovação, é explícito que não poderia haver nenhum evento no local do encontro da Supertaça.

O DIÁRIO AS BEIRAS sabe que a Briosa decidiu não realizar jogo de apresentação esta época, repetindo a decisão do ano transato. O posicionamento foi tomado também pela impossibilidade de utilização do Estádio Cidade de Coimbra.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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