EUSA Games: Raguêbi da AAC/UC procura lugar na final
A equipa masculina de râguebi sevens da Associação Académica de Coimbra/Universidade de Coimbra (AAC/UC) conquistou ontem um lugar entre as quatro melhores da Europa, ao apurar-se para as meias-finais nos Jogos Europeus Universitários 2026 (EUSA 2026), que decorrem na cidade italiana de Salerno.
Formação de Coimbra mede hoje forças com a Universidade de Vic (Espanha), naquele que será o segundo jogo entre as duas equipas. Duelo está marcado para as 12H20 (11H20 hora portuguesa) e vale um lugar na grande final.
Nos quartos de final, a AAC/UC mediu forças com a Universidade de Sannio (Itália), conquistando uma vitória, por 35-0. Já na fase de grupos, teve um percurso imaculado com três vitórias em outros tantos encontros: Universidade de Vic (Espanha), por 14-12, Universidade de Salerno, por 68-0, e Universidade Técnica do Médio Oriente (Turquia), por 54-0.
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