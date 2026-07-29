Conimbricenses em destaque nos nacionais

Os Campeonatos de Portugal de Pista ao Ar Livre deram, este fim de semana, de uma forma direta ou indireta, seis medalhas a Coimbra. Para além de dois títulos e uma medalha de bronze de atletas inscritos na Associação Distrital de Atletismo de Coimbra, houve mais dois ouros e uma prata para “leões” com origens em Coimbra.

Os bons resultados começaram logo na noite de sexta-feira, com Rogério Amaral a recuperar o título dos 5.000 metros.

O atleta do CPT Sobral Ceira garantiu a conquista com a marca de 14:15.99, com quase três segundos de vantagem para o 2.º classificado, João Amaro (Sp. Braga), e mais de seis para o 3.º, João Azevedo (EA Rosa Oliveira).

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