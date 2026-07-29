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Conimbricenses em destaque nos nacionais

29 de julho de 2026 às 11 h55
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...
Bruno Gonçalves
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Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

Os Campeonatos de Portugal de Pista ao Ar Livre deram, este fim de semana, de uma forma direta ou indireta, seis medalhas a Coimbra. Para além de dois títulos e uma medalha de bronze de atletas inscritos na Associação Distrital de Atletismo de Coimbra, houve mais dois ouros e uma prata para “leões” com origens em Coimbra.
Os bons resultados começaram logo na noite de sexta-feira, com Rogério Amaral a recuperar o título dos 5.000 metros.
O atleta do CPT Sobral Ceira garantiu a conquista com a marca de 14:15.99, com quase três segundos de vantagem para o 2.º classificado, João Amaro (Sp. Braga), e mais de seis para o 3.º, João Azevedo (EA Rosa Oliveira).

 

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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