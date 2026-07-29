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Nogueirense com plantel quase fechado

29 de julho de 2026 às 09 h17
Plantel treina às ordens do treinador Filipe Salvado | Fotografia: DR
Bruno Gonçalves
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Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...
Bruno Gonçalves
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Campeão distrital da época passada está a trabalhar há duas semanas mas já só faltam dois reforços para fechar o grupo de trabalho para atacar a manutenção

A pré-época vai a meio mas o Nogueirense está praticamente pronto para atacar o regresso às competições nacionais.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, o treinador Filipe Salvado fez um balanço positivo da construção do plantel para a nova época, sublinhando que a base da equipa campeã se manteve. “Ficámos com 50 ou 60 por cento do plantel, com jogadores que fizeram parte da equipa campeã e que entendemos que estarão à altura do desafio”, afirmou. A estes juntaram‑se reforços escolhidos a dedo: “Fomos buscar alguns jogadores que vieram acrescentar qualidade e tinham ambição de estar numa equipa como o Nogueirense. Vão ajudar‑nos a concretizar os objetivos”.

O treinador garante que o grupo está praticamente fechado. “O plantel está a 90 por cento. Faltam-nos uma ou duas situações que contamos fechar esta semana. Estamos muito perto do que será o final”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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