Nogueirense com plantel quase fechado

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

Campeão distrital da época passada está a trabalhar há duas semanas mas já só faltam dois reforços para fechar o grupo de trabalho para atacar a manutenção

A pré-época vai a meio mas o Nogueirense está praticamente pronto para atacar o regresso às competições nacionais.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, o treinador Filipe Salvado fez um balanço positivo da construção do plantel para a nova época, sublinhando que a base da equipa campeã se manteve. “Ficámos com 50 ou 60 por cento do plantel, com jogadores que fizeram parte da equipa campeã e que entendemos que estarão à altura do desafio”, afirmou. A estes juntaram‑se reforços escolhidos a dedo: “Fomos buscar alguns jogadores que vieram acrescentar qualidade e tinham ambição de estar numa equipa como o Nogueirense. Vão ajudar‑nos a concretizar os objetivos”.

O treinador garante que o grupo está praticamente fechado. “O plantel está a 90 por cento. Faltam-nos uma ou duas situações que contamos fechar esta semana. Estamos muito perto do que será o final”.

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