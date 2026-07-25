Dérbis à vista nas primeiras rondas do Campeonato de Portugal

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

O. Hospital, Naval 1893 e Nogueirense jogam em casa na 1.ª jornada do Campeonato de Portugal, em futebol, que foi sorteado este sábado. Apenas o Marialvas começa fora, em Malveira, no arranque da competição.

A Associação de Futebol de Coimbra tem quatro equipas a disputar a Série 3 do Campeonato de Portugal e as primeiras jornadas deram dérbis para os adeptos da região.

Logo à 2.ª jornada há um Marialvas-O. Hospital e na 3.ª joga-se um O. Hospital-Naval 1893. Na 5.ª jornada há um Nogueirense-Naval 1893.

Veja aqui o sorteio das três primeiras rondas:

1.ª jornada 16/08

Malveira-Marialvas

O. Hospital-Benfica CB

Naval 1893-União Serra

Elvas-Fátima

Alverca B-Fazendense

Mortágua-Nazarenos

Nogueirense-Sertanense

2.ª jornada 23/08

Fátima-Malveira

Benfica CB-Naval 1893

Marialvas-O. Hospital

União Serra-Alverca B

Nazarenos-Elvas

Fazendense-Nogueirense

Sertanense-Mortágua

3.ª jornada 06/09

Malveira-Nazarenos

Alverca B-Benfica CB

Marialvas-Fátima

O. Hospital-Naval 1893

Nogueirense-União Serra

Elvas-Sertanense

Mortágua-Fazendense