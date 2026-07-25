Dérbis à vista nas primeiras rondas do Campeonato de Portugal
O. Hospital, Naval 1893 e Nogueirense jogam em casa na 1.ª jornada do Campeonato de Portugal, em futebol, que foi sorteado este sábado. Apenas o Marialvas começa fora, em Malveira, no arranque da competição.
A Associação de Futebol de Coimbra tem quatro equipas a disputar a Série 3 do Campeonato de Portugal e as primeiras jornadas deram dérbis para os adeptos da região.
Logo à 2.ª jornada há um Marialvas-O. Hospital e na 3.ª joga-se um O. Hospital-Naval 1893. Na 5.ª jornada há um Nogueirense-Naval 1893.
Veja aqui o sorteio das três primeiras rondas:
1.ª jornada 16/08
Malveira-Marialvas
O. Hospital-Benfica CB
Naval 1893-União Serra
Elvas-Fátima
Alverca B-Fazendense
Mortágua-Nazarenos
Nogueirense-Sertanense
2.ª jornada 23/08
Fátima-Malveira
Benfica CB-Naval 1893
Marialvas-O. Hospital
União Serra-Alverca B
Nazarenos-Elvas
Fazendense-Nogueirense
Sertanense-Mortágua
3.ª jornada 06/09
Malveira-Nazarenos
Alverca B-Benfica CB
Marialvas-Fátima
O. Hospital-Naval 1893
Nogueirense-União Serra
Elvas-Sertanense
Mortágua-Fazendense