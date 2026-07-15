Futebol: Nuno Pedro é novo treinador do O. Hospital

A SAD do O. Hospital acaba de anunciar que Nuno Pedro é o novo treinador da equipa principal para a época 2026/2027.

“Conhecedor da identidade, dos valores e da exigência do clube, Nuno Pedro reúne as características que a administração considera fundamentais para liderar este novo ciclo desportivo, assente na ambição, no trabalho e na proximidade com os adeptos”, refere a administração da sociedade desportiva, nas redes sociais.