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Futebol: Nuno Pedro é novo treinador do O. Hospital

15 de julho de 2026 às 18 h44
SAD anunciou novo técnico nas redes sociais | Foto DR
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...
Paulo Marques
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A SAD do O. Hospital acaba de anunciar que Nuno Pedro é o novo treinador da equipa principal para a época 2026/2027.
“Conhecedor da identidade, dos valores e da exigência do clube, Nuno Pedro reúne as características que a administração considera fundamentais para liderar este novo ciclo desportivo, assente na ambição, no trabalho e na proximidade com os adeptos”, refere a administração da sociedade desportiva, nas redes sociais.
Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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