Pedro Solá deixa comando técnico do União 1919

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Pedro Solá está de saída do comando técnico do União 1919, informou hoje o clube nas redes sociais.

Na publicação, o clube da Cruz de Santiago informa que ” Pedro Solá deixa de integrar a equipa técnica do clube como treinador principal”.

“A ligação entre ambas as partes termina por mútuo acordo, concluindo-se assim o percurso de Pedro Solá ao serviço do União de Coimbra”, acrescentam.