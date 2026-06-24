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Pedro Solá deixa comando técnico do União 1919
Fotografia: União 1919
Pedro Solá está de saída do comando técnico do União 1919, informou hoje o clube nas redes sociais.
Na publicação, o clube da Cruz de Santiago informa que ” Pedro Solá deixa de integrar a equipa técnica do clube como treinador principal”.
“A ligação entre ambas as partes termina por mútuo acordo, concluindo-se assim o percurso de Pedro Solá ao serviço do União de Coimbra”, acrescentam.
O União de Coimbra “agradece a dedicação, profissionalismo e o contributo prestado durante este período e deseja as maiores felicidades para os seus desafios futuros”.