Futebol: Seleção sub-14 da AF Coimbra a caminho de Viseu

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

O Torneio Lopes da Silva pra seleções distritais e regionais do escalão sub-14 está de regresso, com a 30.ª edição a ter lugar no distrito de Viseu, entre 22 e 28 de junho.

A seleção sub-14 da AF Coimbra integra o Grupo B, com as congéneres de Angra do Heroísmo, Leiria e Viana do Castelo. A lista de convocados inclui oito atletas da AAC/OAF, seis do Ançã, quatro do Marialvas e dois outros jogadores, do Atlético Montemorense e do Condeixa.

Paulo Freixo é o selecionador distrital, fazendo equipa com o adjunto, Aurélio Gonçalves, e com o diretor técnico regional, Amaro Ferreira.

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