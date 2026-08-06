Desporto

Árbitros: AFC reforça no futsal mas perde no futebol

06 de agosto de 2026 às 09 h15
Filipa Prata é uma das melhores do país no futsal | Foto DR-FPF
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...
Bruno Gonçalves
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A divulgação das listas nacionais de arbitragem para esta época revela um cenário diferenciado em Coimbra. No futebol a AFC perdeu importância mas no futsal é cada vez mais importante

 

A Federação Portuguesa de Futebol deu a conhecer as listas de árbitros para o futebol e futsal para a temporada 2026/2027 e o DIÁRIO AS BEIRAS quis perceber a tendência na arbitragem do distrito em relação à época anterior.
A principal conclusão é simples: Coimbra tem mais árbitros. Mas só no futsal isso se traduziu em mais importância no panorama nacional.
No futebol, a Associação de Futebol de Coimbra (AFC) continua sem representação na elite dos árbitros principais (C1) e perde o único assistente de 1.ª categoria (AAC1), após a descida de Renato Carvalho para AAC2, onde permanece como o único representante.
Na 2.ª categoria (C2), Gonçalo Neves mantém o lugar graças a uma época de elevado desempenho, coroada com o 5.º posto nas classificações nacionais, ficando perto do regresso à C1.

 

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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