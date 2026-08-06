Agir/ Negócios

Braza Coimbra celebra um ano com música brasileira ao vivo e cashback

06 de agosto de 2026 às 09 h45
Restaurante abriu no Alma Shopping em 2025 | Foto: DR

O restaurante Braza Coimbra completa um ano de atividade no dia 13 de agosto, data que a unidade instalada no Alma Shopping assinala com uma tarde de música brasileira ao vivo.

Entre as 18H00 e as 20H00, o restaurante recebe o músico Roberto Nasser, que apresenta um repertório de chorinho e música popular brasileira.

“O restaurante de Coimbra é importantíssimo para nós. Foi uma das unidades que mais rapidamente conquistou o público local, e completar um ano de operação ali é a confirmação de que o Braza encontrou o seu espaço na cidade”, afirma José Luiz Penha, sócio-fundador e COO da marca.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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