Escola de Condução Inês de Castro tem nova gerência para continuar a crescer

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Após 27 anos sob a liderança de José Costa e Rosa Falcão, escola, com sede no Bairro de Santa Apolónia, em Coimbra, passou a ser propriedade de Tiago Frazão e Maria Soares. Adaptar o ensino às exigências tecnológicas é um dos objetivos

A Escola de Condução Inês de Castro, localizada no Bairro de Santa Apolónia, em Coimbra, tem, desde 20 de julho, nova dupla na liderança. José Ferreira Costa e Rosa Falcão, que geriram a escola durante 27 anos, saíram e os destinos passa a ser geridos pelos novos proprietários, Tiago Frazão e Maria Soares.

“É com um enorme orgulho e profunda gratidão, que encerramos o nosso ciclo de 27 anos como proprietários da Escola de Condução Inês de Castro. Agradecemos a excelente parceria e o profissionalismo com que trabalhámos”, realçam os antigos donos. “Sem o vosso apoio e colaboração não seria possível superar desafios tão complexos e atingir marcos tão importantes no nosso projeto, que para muitos ultrapassou os 27 anos”, enfatizam.

José Ferreira Costa e Rosa Falcão transmitiram também um agradecimento à equipa que trabalhou na escola. “Agradecemos ainda à nossa equipa e à nossa família, sem a dedicação e resiliência de todos, não seria possível atingir o que construímos juntos. Foi um enorme privilégio liderar esta excecional equipa, levamos as melhores memórias destes 27 anos”, asseguram.

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