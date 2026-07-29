Agir/ Negócios

Produção nacional representa mais de 60% da oferta de frescos do Intermarché

29 de julho de 2026 às 09 h45
Produção nacional atinge um peso de 63,15% nas categorias de carne, peixe e frutas e legumes | Fotografia. DR
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt
José Armando Torres
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Marca investiu, em 2025, cerca de 347 milhões de euros na produção nacional

O Intermarché, insígnia alimentar do Grupo Mosqueteiros voltou a reforçar, em 2025, o seu compromisso com a produção nacional.
Segundo comunicado da marca enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, nas categorias de carne, peixe e frutas e legumes, os produtos de origem portuguesa representam 63,15% do volume comercializado, um crescimento de 3,49 pontos percentuais face a 2024, consolidando a estratégia de privilegiar fornecedores nacionais e de promover cadeias de abastecimento de proximidade.
Esta evolução traduz-se também num aumento do volume de produtos nacionais comercializados, que ultrapassou os 105 milhões de quilogramas em 2025.

|Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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