Produção nacional representa mais de 60% da oferta de frescos do Intermarché

Marca investiu, em 2025, cerca de 347 milhões de euros na produção nacional

O Intermarché, insígnia alimentar do Grupo Mosqueteiros voltou a reforçar, em 2025, o seu compromisso com a produção nacional.

Segundo comunicado da marca enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, nas categorias de carne, peixe e frutas e legumes, os produtos de origem portuguesa representam 63,15% do volume comercializado, um crescimento de 3,49 pontos percentuais face a 2024, consolidando a estratégia de privilegiar fornecedores nacionais e de promover cadeias de abastecimento de proximidade.

Esta evolução traduz-se também num aumento do volume de produtos nacionais comercializados, que ultrapassou os 105 milhões de quilogramas em 2025.

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