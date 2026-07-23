Agir/ Negócios

Spin & Slide Pool by Feijão Verde está no Alma Shopping até 6 de setembro

23 de julho de 2026 às 09 h45
A atração funciona todos os dias das 11H00 às 21H00 | Fotografia: Alma Shopping
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Até dia 6 de setembro, a Praça Central, transforma-se num verdadeiro paraíso de verão para os mais pequenos com a Spin & Slide Pool by Feijão Verde

A Spin & Slide Pool by Feijão Verde traz novamente ao Alma Shopping, em Coimbra, divertimentos de verão para os mais novos. Uma piscina gigante de bolas, duas torres para escalar e escorregar, um “Sweeper Game” e ainda quatro trampolins vão estar até ao dia 6 de setembro na Praça Central (Piso 0) do centro comercial.

A piscina gigante de bolas com milhares de bolas às cores, as duas torres onde as crianças podem brincar, escorregar e escalar, o “Sweeper Game” onde o objetivo é vencer os obstáculos e resistir ao cansaço e os quatros trampolins para saltar e sorrir pretendem convidar os visitantes a desfrutar das férias de verão em família.

A piscina de bolas pode ser usada pelas crianças com mais de dois anos, os trampolins a partir dos três anos, o “Sweeper Game” para maiores de cinco anos e as duas torres para crianças a partir dos três anos.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS 

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

23 de julho

AAC diz que ministro “lesou sucessivamente os estudantes”
23 de julho

Mau tempo: Portugal vai receber 65,37 ME da UE após 'comboio' de tempestades
23 de julho

Vasco não foi à Benfeita fazer praia
23 de julho

Programa Centro 2030 recebe reforço de 126 milhões para projetos municipais

Agir/ Negócios

Spin & Slide Pool by Feijão Verde está no Alma Shopping até 6 de setembro

Oferta de casas para arrendar regista quebra de 58% em Coimbra no segundo trimestre de 2026

Multinacional Cirsa compra Casino da Figueira e reforça presença em Portugal