Spin & Slide Pool by Feijão Verde está no Alma Shopping até 6 de setembro

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Até dia 6 de setembro, a Praça Central, transforma-se num verdadeiro paraíso de verão para os mais pequenos com a Spin & Slide Pool by Feijão Verde

A Spin & Slide Pool by Feijão Verde traz novamente ao Alma Shopping, em Coimbra, divertimentos de verão para os mais novos. Uma piscina gigante de bolas, duas torres para escalar e escorregar, um “Sweeper Game” e ainda quatro trampolins vão estar até ao dia 6 de setembro na Praça Central (Piso 0) do centro comercial.

A piscina gigante de bolas com milhares de bolas às cores, as duas torres onde as crianças podem brincar, escorregar e escalar, o “Sweeper Game” onde o objetivo é vencer os obstáculos e resistir ao cansaço e os quatros trampolins para saltar e sorrir pretendem convidar os visitantes a desfrutar das férias de verão em família.

A piscina de bolas pode ser usada pelas crianças com mais de dois anos, os trampolins a partir dos três anos, o “Sweeper Game” para maiores de cinco anos e as duas torres para crianças a partir dos três anos.

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