AAC pede a demissão do Ministro da Educação

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, José Machado, afirmou esta manhã, em conferência de imprensa, que os estudantes de Coimbra exigem a demissão do Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre.

A Associação Académica de Coimbra já tinha, de resto, lançado uma campanha intitulada “Isto é Gozar com Quem Estuda”, com críticas à gestão do processo de classificação dos exames nacionais e de candidaturas ao ensino superior. E também confirmado a presença na manifestação convocada pelos estudantes do ensino secundário para esta tarde, às 18H00, em frente ao Ministério da Educação, em Lisboa.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS