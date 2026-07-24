Coimbra

AAC pede a demissão do Ministro da Educação

24 de julho de 2026 às 11 h46
José Machado avançou esta manhã com o pedido de demissão | Foto DB-António Cerca Martins
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, José Machado, afirmou esta manhã, em conferência de imprensa, que os estudantes de Coimbra exigem a demissão do Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre.

A Associação Académica de Coimbra já tinha, de resto, lançado uma campanha intitulada “Isto é Gozar com Quem Estuda”, com críticas à gestão do processo de classificação dos exames nacionais e de candidaturas ao ensino superior.  E também confirmado a presença na manifestação convocada pelos estudantes do ensino secundário para esta tarde, às 18H00, em frente ao Ministério da Educação, em Lisboa.

 

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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