Luís Antunes vai liderar a Fundação de Estudos e Formação Autárquica

Chefe de Redação Jornalista no Diário As Beiras desde a sua fundação, em março de 1994. Enquanto terminava...

O antigo presidente da Câmara Municipal da Lousã, Luís Antunes, vai ser o próximo presidente da Fundação de Estudos e Formação Autárquica (FEFAL), sedeada em Coimbra.

Luís Antunes, que deverá tomar posse em breve, afirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS que este “é um desafio importante”. Entre os seus objetivos, pretende “valorizar ainda mais esta organização fundamental para a formação nas autarquias e honrar este legado, que representa já um longo trabalho nesta área”.

Luís Antunes tinha sido escolhido em abril pelo atual Presidente da República, António José Seguro, para consultor da Casa Civil da Presidência da República, onde se ocupava das áreas do Poder Local, Proteção Civil, Florestas e Coesão Territorial, cargo que deixará de desempenhar a partir de amanhã.