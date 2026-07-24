Taça de Portugal de ciclismo de Estrada em Mortágua

A Taça de Portugal de Estrada de Elite e Sub‑23 chega este domingo ao seu momento decisivo, com a realização da quarta e última prova pontuável, integrada no 24.º Grande Prémio de Ciclismo Mortágua – Pedro Silva. A organização pertence ao Velo Clube do Centro, que volta a homenagear Pedro Silva, fundador da associação e antigo profissional natural de Mortágua,

falecido em 2021.

O percurso totaliza 140,7 quilómetros, com partida marcada para as 12H00, junto à Câmara Municipal de Mortágua. Após um primeiro setor de cerca de 30 quilómetros, o pelotão entra no circuito final, composto por quatro passagens na meta e quatro ascensões ao Cabeço Senhor do Mundo e ao Chão Miúdo. Ambas as subidas são classificadas como contagens de montanha de terceira categoria e poderão ter influência direta no desfecho da corrida. A chegada está prevista para as 15H0030.

As três provas anteriores tiveram vencedores distintos: Afonso Silva (Team Tavira/Crédito Agrícola) triunfou na Clássica de Santo Thyrso, Nicolás Tivani (Aviludo‑Louletano/Loulé) venceu a Clássica da Primavera e Diogo Narciso (Credibom/LA Alumínios/Marcos Car) impôs‑se na Clássica de Viana do Castelo.

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