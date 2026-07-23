Desporto

Vasco não foi à Benfeita fazer praia

23 de julho de 2026 às 11 h55
Vasco Pereira esteve em evidência na prova dos 21km | Foto: Ana Ferreira
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

O atleta da Escola de Atletismo de Coimbra, Vasco Pereira, foi o mais rápido, este domingo, nos 21km do Benfeita Trail. De entre os mais de duas centenas e meia de participantes, a colher de pau que a organização oferece a cada vencedor não podia ficar em melhores mãos, não fosse o atleta chefe de cozinha.

Já com as classificações do circuito praticamente fechadas – pelo menos os títulos distritais estão já atribuídos – a prova do concelho de Arganil não teve alguns dos “suspeitos do costume”, mas teve muita disputa pelos primeiros lugares.

Na prova maior, de 21km, Vasco Pereira arrancou forte e teve sempre à perna um jovem João Simões (Penature), que ainda assim chegou com quase quatro minutos de “atraso” à meta. O individual Ricardo Carreira fechou o pódio, já com mais de seis minutos de diferença.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

25 de julho

Dérbis à vista nas primeiras rondas do Campeonato de Portugal
25 de julho

Académica vence FC Porto B em jogo-treino
25 de julho

Incêndio em garagem em Casal da Rosa faz um ferido e deixa três desalojados
25 de julho

O perigo de generalizar sobre outros povos

Desporto

Dérbis à vista nas primeiras rondas do Campeonato de Portugal

Académica vence FC Porto B em jogo-treino

Rovisco Pais recebe Campo Paralímpico Jovem