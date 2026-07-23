Vasco não foi à Benfeita fazer praia

O atleta da Escola de Atletismo de Coimbra, Vasco Pereira, foi o mais rápido, este domingo, nos 21km do Benfeita Trail. De entre os mais de duas centenas e meia de participantes, a colher de pau que a organização oferece a cada vencedor não podia ficar em melhores mãos, não fosse o atleta chefe de cozinha.

Já com as classificações do circuito praticamente fechadas – pelo menos os títulos distritais estão já atribuídos – a prova do concelho de Arganil não teve alguns dos “suspeitos do costume”, mas teve muita disputa pelos primeiros lugares.

Na prova maior, de 21km, Vasco Pereira arrancou forte e teve sempre à perna um jovem João Simões (Penature), que ainda assim chegou com quase quatro minutos de “atraso” à meta. O individual Ricardo Carreira fechou o pódio, já com mais de seis minutos de diferença.

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