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Mau tempo: Portugal vai receber 65,37 ME da UE após ‘comboio’ de tempestades

23 de julho de 2026 às 11 h56
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IG / Agência Lusa
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Portugal vai receber um adiantamento de 65,37 milhões de euros do Fundo de Solidariedade da União Europeia (UE) para financiar a recuperação após o ‘comboio’ de tempestades que mataram 19 pessoas no início do ano.

O adiantamento da verba, segundo a Comissão Europeia, segue-se a um pedido apresentado por Portugal e a avaliação técnica positiva do executivo comunitário, confirmando que os critérios de acesso ao Fundo foram cumpridos.

Portugal foi atingindo por um comboio de tempestades no início do ano. Pelo menos 19 pessoas morreram em Portugal entre o final de janeiro e o início de março na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que fizeram também várias centenas de feridos, desalojados e deslocados. Mais de metades das mortes foram registadas em trabalhos de recuperação.

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