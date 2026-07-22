Nacional
Funeral do músico Luís Represas realiza-se na sexta-feira
Fotografia: DR
O velório do músico Luís Represas está marcado para quinta-feira, na Basílica da Estrela, em Lisboa, e o funeral realiza-se na sexta-feira, disse à Lusa fonte da agência que o representa.
Luís Represas, que estava a assinalar 50 anos de carreira, morreu hoje aos 69 anos em consequência de uma doença prolongada.
De acordo com aquela fonte, o velório na quinta-feira na Basílica da Estrela, em Lisboa, será público entre as 16:00 e as 22:30.
O funeral realiza-se na sexta-feira, depois de uma cerimónia religiosa às 15:00, naquela basílica, e é reservado à família.