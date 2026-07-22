Nacional

Funeral do músico Luís Represas realiza-se na sexta-feira

22 de julho de 2026 às 11 h54
Fotografia: DR
SS/(DD/JRS) 7 Lusa
Autor
SS/(DD/JRS) 7 Lusa
SS/(DD/JRS) 7 Lusa
Autor
SS/(DD/JRS) 7 Lusa

O velório do músico Luís Represas está marcado para quinta-feira, na Basílica da Estrela, em Lisboa, e o funeral realiza-se na sexta-feira, disse à Lusa fonte da agência que o representa.

Luís Represas, que estava a assinalar 50 anos de carreira, morreu hoje aos 69 anos em consequência de uma doença prolongada.

De acordo com aquela fonte, o velório na quinta-feira na Basílica da Estrela, em Lisboa, será público entre as 16:00 e as 22:30.

O funeral realiza-se na sexta-feira, depois de uma cerimónia religiosa às 15:00, naquela basílica, e é reservado à família.

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Funeral do músico Luís Represas realiza-se na sexta-feira

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