Pampilhosa da SerraRegião Metropolitana de Coimbra

Pampilhosa da Serra recebe a 10 de agosto Raízes Folk Fest com folclore de sete países

22 de julho de 2026 às 11 h44
Fotografia: Município da Pampilhosa da Serra
CCC / Lusa
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Sete concelhos de quatro distritos da região Centro vão receber, entre os dias 09 e 16 de agosto, o Raízes Folk Fest, festival que traz folclore e tradições populares de sete países.

A quarta edição do Raízes Folk Fest conta com a presença de diferentes culturas e sonoridades latino-americanas que chegam do Brasil e da Colômbia, às quais se juntam expressões culturais africanas e asiáticas, com Quénia e Indonésia.

O festival arranca no dia 09 de agosto, em Mação (distrito de Santarém) e, no dia seguinte, desloca-se para a Pampilhosa da Serra (distrito de Coimbra).

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