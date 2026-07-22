Figueira da Foz

Município sorteia 29 apartamentos com renda acessível para jovens

22 de julho de 2026 às 11 h00
Regulamento foi aprovado ontem, na Assembleia Municipal | Foto DB - JA
Jot’Alves
Autor
Jot’Alves

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....
Jot’Alves
Autor
Jot’Alves

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

O Município da Figueira da Foz vai começar a sortear fogos na modalidade de renda acessível com os apartamentos que serão concluídos no final deste mês. São 29, distribuídos pelos blocos 1e 2 dos designados prédios militares.

“Vão ficar prontos este mês 29 fogos, destinados a jovens até aos 35 anos. Os primeiros sorteios vão ser com os 29”, adiantou ontem o presidente da câmara, Santana Lopes, intervindo na Assembleia Municipal.

Na sessão, extraordinária, foi aprovado o regulamento que sustenta as candidaturas ao sorteio de habitações com renda acessível. O documento baseia-se nas normas definidas pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, parceiro do município figueirense.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

22 de julho

Os nomes da coragem
22 de julho

Funeral do músico Luís Represas realiza-se na sexta-feira
22 de julho

Pampilhosa da Serra recebe a 10 de agosto Raízes Folk Fest com folclore de sete países
22 de julho

Município sorteia 29 apartamentos com renda acessível para jovens

Figueira da Foz

Município sorteia 29 apartamentos com renda acessível para jovens

Sabor a sal e outros “ingredientes”

Festival Pirata começa esta quarta-feira no Jardim Fernando Traqueia