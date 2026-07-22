Município sorteia 29 apartamentos com renda acessível para jovens

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

O Município da Figueira da Foz vai começar a sortear fogos na modalidade de renda acessível com os apartamentos que serão concluídos no final deste mês. São 29, distribuídos pelos blocos 1e 2 dos designados prédios militares.

“Vão ficar prontos este mês 29 fogos, destinados a jovens até aos 35 anos. Os primeiros sorteios vão ser com os 29”, adiantou ontem o presidente da câmara, Santana Lopes, intervindo na Assembleia Municipal.

Na sessão, extraordinária, foi aprovado o regulamento que sustenta as candidaturas ao sorteio de habitações com renda acessível. O documento baseia-se nas normas definidas pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, parceiro do município figueirense.

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