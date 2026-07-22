Figueira da Foz

Sabor a sal e outros “ingredientes”

22 de julho de 2026 às 09 h00
Atividades decorrem no Núcleo Museológico do Sal | Foto DB - JA
Jot’Alves
Autor
Jot’Alves

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....
Jot’Alves
Autor
Jot’Alves

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

A 19.ª edição do evento anual realiza-se de 1 a 31 de agosto, em Armazéns de Lavos.

O Município da Figueira da Foz realiza a 19ª edição de (A) Gosto com Sabor a Sal de 1 a 31 de agosto, no Núcleo Museológico do Sal. O programa é preenchido com mais de uma dezena de eventos.

As atividades são gratuitas, exceto os eventos Saber (A)mar Salgado, Pátio de Estórias e Ecstatic Dance Coimbra. Já se encontram abertas as inscrições para todas as atividades, através do e-mail nucleo.sal@cm-figfoz.pt.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

22 de julho

Município sorteia 29 apartamentos com renda acessível para jovens
22 de julho

Rendas a pagar na Quinta das Bicas varia entre 5,5 e 600 euros
22 de julho

Da eleição do Reitor
22 de julho

Construção da Casa dos Afetos atrasada

Figueira da Foz

Município sorteia 29 apartamentos com renda acessível para jovens

Sabor a sal e outros “ingredientes”

Festival Pirata começa esta quarta-feira no Jardim Fernando Traqueia