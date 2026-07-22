Sabor a sal e outros “ingredientes”

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

A 19.ª edição do evento anual realiza-se de 1 a 31 de agosto, em Armazéns de Lavos.

O Município da Figueira da Foz realiza a 19ª edição de (A) Gosto com Sabor a Sal de 1 a 31 de agosto, no Núcleo Museológico do Sal. O programa é preenchido com mais de uma dezena de eventos.

As atividades são gratuitas, exceto os eventos Saber (A)mar Salgado, Pátio de Estórias e Ecstatic Dance Coimbra. Já se encontram abertas as inscrições para todas as atividades, através do e-mail nucleo.sal@cm-figfoz.pt.

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