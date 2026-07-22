Devia haver um cais comercial na margem sul?

Considero que este tema deve ser tratado com parcimónia. Dada a forma como a pergunta está feita, eu diria que sim. Quanto à viabilidade, no momento que vivemos no PCFF, em que as entidades que tutelam as infraestruturas portuárias têm uma proposta de solução incapaz para o porto comercial, ela parece-me impossível.

Contudo, podemos falar em termos hipotéticos, ou desejáveis. Então direi que seria muito interessante para Figueira que isso acontecesse. Talvez não seja necessário replicar o cais da margem norte, mas dois ou três lugares de amarração apoiados por estruturas suficientes que permitissem escoar as mercadorias que possam vir de sul, com vantagens de custos de logística e de desanuviamento do trânsito sobre a ponte, resultariam na capacitação desta infraestrutura, com vantagens na afirmação do hinterland do PCFF.

Por certo que haveria um acréscimo de capacidade operacional no cais. Porém, os ventos não sopram favoráveis a uma solução desta envergadura, tendo em conta os esforços necessários que permitam resolver os problemas de assoreamento e, desta forma, assegurar que não se verificará um boicote mais ou menos encapotado ao PCFF e à região.

Esta infraestrutura, como aqui já foi escrito, é de superior importância para a o Centro e para a cidade e a sua capacitação é crucial. Este é, e deverá ser, o foco de todas as entidades, sejam locais ou regionais. Logo a introdução neste momento de mais uma discussão sobre esta temática só vai criar uma entropia desnecessária, embora não deva ser esquecida como uma solução de expansão.