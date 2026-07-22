Coimbra

Rendas a pagar na Quinta das Bicas variam entre 5,5 e 600 euros

22 de julho de 2026 às 10 h28
Responsáveis do Governo e do Município marcaram presença. Foto: Pedro Filipe Ramos
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...
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Célia Fernandes, de 53 anos; Joaquim Torres, de 43; e Bernardo Lopes, de 32 anos, foram, ontem, três dos protagonistas (de famílias diferentes) da cerimónia de entrega das primeiras chaves de casas na Quinta das Bicas, em Taveiro, a 56 famílias.
Nestes três casos vão pagar rendas mensais até 50 euros, um valor que é estabelecido de acordo com os rendimentos familiares de cada um, e que varia entre 5,5 euros e 600 euros mensais.

“56 famílias passam a ter uma casa verdadeira, segura e que lhes pertence no sentido mais importante da palavra: o da dignidade, da estabilidade e da oportunidade”, afirmou a presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, deixando uma palavra de reconhecimento ao anterior executivo municipal, que deu início ao projeto.

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