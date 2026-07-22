Construção da Casa dos Afetos atrasada

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

A construção da Casa dos Afetos regista um atraso”, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS a presidente da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Coimbra, Helena Albuquerque.

A conclusão do lar-residencial, que terá capacidade para 18 utentes e que representa um investimento de 1,1 milhões de euros, estava previsto para setembro de 2025, mas quase um ano depois ainda não há data prevista de conclusão.

“A APPACDM de Coimbra não é responsável pelo mesmo [atraso] e tem envidado todos os esforços para que esta importante infraestrutura entre ao serviço da comunidade o mais depressa possível”, refere a responsável da instituição numa resposta escrita.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS