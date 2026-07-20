Obras na Estrada da Beira condicionam trânsito em São Martinho da Cortiça até 7 de agosto.

O trânsito vai estar condicionado, em São Martinho da Cortiça, no concelho de Arganil, “no âmbito da empreitada de estabilização de cinco taludes na EN17 – Estrada da Beira”, informou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP) em comunicado. Intervenção prevê duração até dia 7 de agosto.

Na nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a IP refere que “para a execução de trabalhos no talude localizado ao quilómetro 41,800, na localidade de São Martinho da Cortiça, foi implementado um desvio de trânsito pela rua da Fábrica, prevendo-se a reposição da circulação normal até ao final da primeira semana de agosto”.

“Esta empreitada integra o investimento que a Infraestruturas de Portugal tem vindo a desenvolver na EN17, no montante global de 1,2 milhões de euros, destinado à reabilitação e ao reforço de cinco taludes localizados nos concelhos de Arganil, Coimbra e Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra. Trata-se de uma intervenção de caráter preventivo, que visa corrigir situações de instabilidade identificadas, cuja evolução poderá representar riscos para a circulação rodoviária e para a segurança dos utilizadores”, precisa a nota.

A Infraestruturas de Portugal agradece “a compreensão de todos os utilizadores pelos eventuais incómodos causados, destacando que estas intervenções são indispensáveis para melhorar as condições de segurança da infraestrutura e garantir uma circulação mais segura para todos os utilizadores”.