Marmostra junta cinema, discos de vinil e prova de vinhos na Praia da Tocha

O Marmostra International Film Festival vai regressar à Praia da Tocha, no concelho de Cantanhede, trazendo como novidade uma iniciativa que junta cinema, discos de vinil e prova de vinhos da região, revelou hoje a organização.

Em declarações à agência Lusa, o diretor do festival, Alexandre Vaz, avançou que entre as principais novidades da edição deste ano figuram a atuação dos Gand’ra, um projeto musical e coletivo artístico de Coimbra, bem como a realização da DISCONAIA, uma atividade organizada pelo Centro Cultural e Recreativo da Pena (CCRP).

“A DISCONAIA é uma iniciativa em que as pessoas podem levar os seus discos de vinil, sendo passadas músicas relacionadas com filmes, ao mesmo tempo que decorre uma prova de vinhos da região”, explicou.

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