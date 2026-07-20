CantanhedeRegião Metropolitana de Coimbra

Marmostra junta cinema, discos de vinil e prova de vinhos na Praia da Tocha

20 de julho de 2026 às 12 h37
Fotografia: DR
CMM / Lusa
Autor
CMM / Lusa
CMM / Lusa
Autor
CMM / Lusa

O Marmostra International Film Festival vai regressar à Praia da Tocha, no concelho de Cantanhede, trazendo como novidade uma iniciativa que junta cinema, discos de vinil e prova de vinhos da região, revelou hoje a organização.

Em declarações à agência Lusa, o diretor do festival, Alexandre Vaz, avançou que entre as principais novidades da edição deste ano figuram a atuação dos Gand’ra, um projeto musical e coletivo artístico de Coimbra, bem como a realização da DISCONAIA, uma atividade organizada pelo Centro Cultural e Recreativo da Pena (CCRP).

“A DISCONAIA é uma iniciativa em que as pessoas podem levar os seus discos de vinil, sendo passadas músicas relacionadas com filmes, ao mesmo tempo que decorre uma prova de vinhos da região”, explicou.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS 

Adira aqui ao canal do WhatsApp DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de julho

Camião derrama resina e obriga a corte do IP3 nos dois sentidos na zona de Penacova
20 de julho

Ministro diz que cargo não está em risco porque sente que "cumpriu a missão"
20 de julho

Alunos prejudicados poderão realizar exames em época especial em setembro
20 de julho

Governo mantém calendário da primeira fase de acesso ao ensino superior

Cantanhede

Marmostra junta cinema, discos de vinil e prova de vinhos na Praia da Tocha

Passeio cultural no rio Mondego na próxima semana em Cantanhede

Requalificação da Marginal da Praia da Tocha avança

Região Metropolitana de Coimbra

Camião derrama resina e obriga a corte do IP3 nos dois sentidos na zona de Penacova

Obras na Estrada da Beira condicionam trânsito em São Martinho da Cortiça até 7 de agosto.

Marmostra junta cinema, discos de vinil e prova de vinhos na Praia da Tocha