Coimbra

Paço das Escolas recebe cerimónia de final de curso de 329 novos enfermeiros

20 de julho de 2026 às 17 h45
Cerimónia decorre pela primeira vez no Paço das Escolas da Universidade de Coimbra
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...
Afonso Pereira Bastos
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Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

A Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Coimbra (ESEUC) realizou hoje a cerimónia solene de final de curso de licenciatura, este ano concluído por 329 novos enfermeiros.

Pela primeira vez, o simbólico momento que assinala o fim do percurso académico de licenciado pela ESEUC – sinal da entrada na profissão, bem como dos vários compromissos inerentes ao exercício da Enfermagem  acontece no Paço das Escolas e com a intervenção do Reitor da Universidade de Coimbra (UC), Amílcar Falcão.

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