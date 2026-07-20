Avança projeto de requalificação da Praça do Papa

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

Estabelecer um percurso coerente de fruição do espaço público entre os Arcos do Jardim, a rua de Tomar e o acesso superior ao Jardim da sereia é o objetivo da intervenção

A praça João Paulo II, junto aos Arcos do Jardim, bem como, a rua de Tomar – que lhe dá seguimento (paredes-meias com a Penitenciária) – vão sofrer obras de requalificação urbana.

A empreitada não terá início em breve, até porque será necessário concluir todas as fases do processo, mas é um objetivo consolidado do Município de Coimbra.

O anteprojeto da autarquia obteve parecer favorável do Instituto do Estado do Património Cultural e vai agora avançar para uma nova fase, de forma a fazer a candidatura a fundos comunitários do Portugal 2030 para “regeneração urbana”. Trata-se de uma zona histórica da Alta da cidade classificada como Área de Reabilitação Universidade/Sereia.

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