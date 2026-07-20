IP3 cortado ao trânsito em noites desta semana entre Tondela e Santa Comba Dão

O Itinerário Principal (IP) 3 estará cortado ao trânsito durante as noites desta semana entre nós da zona de Tondela e o acesso a Treixedo, no concelho de Santa Comba Dão, anunciou hoje Infraestruturas de Portugal (IP).

De acordo com uma nota de imprensa da IP, o corte acontece nas noites de hoje, terça, quarta e quinta-feira, entre as 21:00 e as 06:00, para “trabalhos de melhoria das condições de circulação” na via.

Estes cortes ocorrem no troço compreendido entre os nós de Treixedo (Santa Comba Dão) e Tondela Sul; entre Tondela Sul e Canas Santa Maria (Tondela); e entre Canas de Santa Maria e São Miguel de Outeiro, o nó mais a norte de Tondela.