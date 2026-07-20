Região CentroViseu

IP3 cortado ao trânsito em noites desta semana entre Tondela e Santa Comba Dão

20 de julho de 2026 às 17 h04
Fotografia: Arquivo
IYN / Lusa
Autor
IYN / Lusa
IYN / Lusa
Autor
IYN / Lusa

O Itinerário Principal (IP) 3 estará cortado ao trânsito durante as noites desta semana entre nós da zona de Tondela e o acesso a Treixedo, no concelho de Santa Comba Dão, anunciou hoje Infraestruturas de Portugal (IP).

De acordo com uma nota de imprensa da IP, o corte acontece nas noites de hoje, terça, quarta e quinta-feira, entre as 21:00 e as 06:00, para “trabalhos de melhoria das condições de circulação” na via.

Estes cortes ocorrem no troço compreendido entre os nós de Treixedo (Santa Comba Dão) e Tondela Sul; entre Tondela Sul e Canas Santa Maria (Tondela); e entre Canas de Santa Maria e São Miguel de Outeiro, o nó mais a norte de Tondela.

Adira aqui ao canal do WhatsApp DIARIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de julho

Paço das Escolas recebe cerimónia de final de curso de 329 novos enfermeiros
20 de julho

IP3 cortado ao trânsito em noites desta semana entre Tondela e Santa Comba Dão
20 de julho

Camião derrama resina e obriga a corte do IP3 nos dois sentidos na zona de Penacova
20 de julho

Ministro diz que cargo não está em risco porque sente que "cumpriu a missão"

Região Centro

IP3 cortado ao trânsito em noites desta semana entre Tondela e Santa Comba Dão

Incêndios: Chamas ardem “com intensidade” em zona florestal de Ovar

Barragem de Girabolhos “desvia a atenção para ineficiências” no Mondego, diz movimento

Viseu

IP3 cortado ao trânsito em noites desta semana entre Tondela e Santa Comba Dão

Mulher detida pela GNR por suspeita de atear fogo florestal em Viseu

IP3 cortado ao trânsito em Tondela durante nas noites de segunda a quarta-feira