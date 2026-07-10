IP3 cortado ao trânsito em Tondela durante nas noites de segunda a quarta-feira

O troço do Itinerário Principal 3 (IP3) entre o nó de Canas de Santa Maria e o nó de São Miguel de Outeiro estará cortado durante as noites de segunda a quarta-feira, revelou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP).

“Nas noites de 13, 14 e 15 de julho, serão realizados trabalhos de melhoria das condições de circulação no troço compreendido entre o nó de Canas de Santa Maria e o nó de São Miguel de Outeiro”, em Tondela, distrito de Viseu, informou a IP.

A IP justificou o corte com a necessidade de colocação de sinalização temporária, instalação de sinalização vertical, execução de marcas rodoviárias e colocação de guardas rígidas de betão. O troço estará cortado ao trânsito, nos dois sentidos, entre as 21H00 e as 06H00.