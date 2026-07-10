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Briosa oficializa lateral dinamarquês Pontus Texel

10 de julho de 2026 às 17 h23
Jogador tem 22 anos | Fotografia: DR
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A Associação Académica de Coimbra – OAF anunciou hoje a contratação do defesa-direito Pontus Texel. A Briosa chegou a acordo com o CD Mafra para a cedência, por empréstimo de uma temporada do defesa.

Com 22 anos, o internacional jovem dinamarquês chega a Coimbra para reforçar o setor defensivo da equipa liderada por António Barbosa. Com 1,82 metros de altura e 74 quilos, Pontus Texel representou o Kolding IF, da Dinamarca, na época passada.

Ao todo, realizou 20 jogos oficiais, tendo apontado dois golos. Ao longo do seu percurso, somou ainda 13 internacionalizações pelas seleções jovens da Dinamarca.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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