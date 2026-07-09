Marítimo arranca pré-temporada com particular frente à Académica

O Marítimo vai defrontar a Académica, no sábado, no primeiro de seis jogos particulares na pré-temporada futebolística 2026/27, que vai ainda incluir um estágio em Lousada, anunciou hoje o clube recém-promovido à I Liga.

O plantel às ordens de Mitchell van der Gaag, antigo jogador do clube, que já treinou os madeirenses entre 2009 e 2010, viaja na sexta-feira para o norte do país e tem no sábado o primeiro ‘teste’, frente ao conjunto de Coimbra, que subiu à II Liga.

Na terça-feira, o Marítimo mede forças com o AVS, concluindo o estágio em solo continental no dia 17 de julho, com um jogo-treino diante do Leixões, ambos também do segundo escalão.