AcadémicaDesporto

Marítimo arranca pré-temporada com particular frente à Académica

09 de julho de 2026 às 19 h36
RYFA // Agência Lusa
Autor
RYFA // Agência Lusa
RYFA // Agência Lusa
Autor
RYFA // Agência Lusa

O Marítimo vai defrontar a Académica, no sábado, no primeiro de seis jogos particulares na pré-temporada futebolística 2026/27, que vai ainda incluir um estágio em Lousada, anunciou hoje o clube recém-promovido à I Liga.

O plantel às ordens de Mitchell van der Gaag, antigo jogador do clube, que já treinou os madeirenses entre 2009 e 2010, viaja na sexta-feira para o norte do país e tem no sábado o primeiro ‘teste’, frente ao conjunto de Coimbra, que subiu à II Liga.

Na terça-feira, o Marítimo mede forças com o AVS, concluindo o estágio em solo continental no dia 17 de julho, com um jogo-treino diante do Leixões, ambos também do segundo escalão.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

09 de julho

Ministro da Educação garante controlo do processo de correção de exames
09 de julho

Marítimo arranca pré-temporada com particular frente à Académica
09 de julho

Ministro da Educação recebido em Coimbra com protesto
09 de julho

Ministro da Educação inaugura obras de renovação das residências do IPC (com vídeo)

Académica

Marítimo arranca pré-temporada com particular frente à Académica

Briosa com (mais) dois reforços no arranque

Alioune Mané reforça setor ofensivo da Académica

Desporto

Marítimo arranca pré-temporada com particular frente à Académica

Jorge Jesus é o novo selecionador de futebol de Portugal

O. Hospital pede terreno para continuar a crescer