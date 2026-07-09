Coimbra

Ministro da Educação garante controlo do processo de correção de exames

09 de julho de 2026 às 20 h03
MYME // Agência Lusa
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O ministro da Educação, Ciência e Inovação garantiu hoje em Coimbra que o processo de correção de exames nacionais está controlado e estimou que o número de provas corrigidas supera já os 75%, apelando à tranquilidade.

“Eu percebo que a perturbação inicial tenha gerado alguma ansiedade, mas nós temos processos controlados, estão milhares de pessoas a trabalhar. Neste momento, das provas distribuídas, os números estão sempre a subir, mas vai certamente já acima dos 75%”, afirmou Fernando Alexandre à margem da inauguração das obras de renovação da Residência R2 do Instituto Politécnico de Coimbra, em São Martinho do Bispo.

Em declarações aos jornalistas, o ministro disse que os professores “estão a corrigir as provas muito rapidamente, porque este modelo é muito mais eficiente” e que “há muitas provas que estão distribuídas que ainda precisam de correções, porque foram distribuídas na fase inicial e tinham erros”.

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