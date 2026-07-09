Ministro da Educação recebido em Coimbra com protesto

Cerca de meia de centena de pessoas, maioritariamente da Fenprof, concentraram-se hoje em Coimbra para alertar o ministro da Educação para “o caos” dos exames nacionais.

O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, deslocou-se esta tarde a Coimbra para participar, como orador convidado, na cerimónia do 47.º aniversário do Politécnico de Coimbra (IPC).

À entrada para o Convento São Francisco, meia centena de elementos da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) e de outros sindicatos esperavam o governante, com o intuito de “lhe entregar uma carta a alertar para o facto de o caos dos exames nacionais não ser um acidente”.