Coimbra

Ministro da Educação recebido em Coimbra com protesto

09 de julho de 2026 às 19 h03
CMM // Agência Lusa
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Cerca de meia de centena de pessoas, maioritariamente da Fenprof, concentraram-se hoje em Coimbra para alertar o ministro da Educação para “o caos” dos exames nacionais.

O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, deslocou-se esta tarde a Coimbra para participar, como orador convidado, na cerimónia do 47.º aniversário do Politécnico de Coimbra (IPC).

À entrada para o Convento São Francisco, meia centena de elementos da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) e de outros sindicatos esperavam o governante, com o intuito de “lhe entregar uma carta a alertar para o facto de o caos dos exames nacionais não ser um acidente”.

 

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